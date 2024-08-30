Блогер Саша Стоун провел экскурсию по мультимедийной экспозиции в "Зарядье"

Блогер Саша Стоун провел экскурсию по мультимедийной экспозиции в "Зарядье"
Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса
Новую культурную точку притяжения подготовил Градостроительный комплекс столицы

Известный российский блогер, кумир молодежи Саша Стоун провел экскурсию на мультимедийной экспозиции в столичном парке "Зарядье". Мероприятие прошло в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Интересную локацию, ставшую новой точкой притяжения, подготовил Градостроительный комплекс российской столицы.

Во время мероприятия посетители получили исчерпывающую информацию о том, как создается полицентричный город, а благодаря интерактивным панелям смогли своими глазами полюбоваться на выполненные проекты, а также заглянуть в будущее Белокаменной 2030 года.

Экскурсанты вместе с певцом и спортсменом "поселили" себя в "Дом будущего" и обозначили важные точки на мультимедийной рампе. В ходе мероприятия отдельный акцент был сделан на новейших технологических решениях, которые применяются в строительстве, в частности, в вопросах организации безопасности рабочих.

С объектами Градостроительного комплекса столицы можно познакомиться на трех крупных платформах форума: в парке "Зарядье", спорткомплексе "Лужники" и Центре современного искусства "Винзавод".

Форум-фестиваль, проходящий с 1 августа по 8 сентября, демонстрирует местным жителям и туристам главные инновации и достижения во всех сферах городской жизни. Более 30 площадок фестиваля предлагают различные мероприятия, посвященные развитию главного города нашей страны. Проект позволяет представить, какой Москва будет через несколько лет, и увидеть воплощение стратегий развития города в реальности.

Подробности можно найти на официальном сайте мероприятия moscow2030.mos.ru.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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