Собянин: Москва продолжит оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей

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Поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей была и остается одним из приоритетов Москвы. Средства на это предусмотрены проекте бюджета города на 2025-2027 годы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что участникам специальной военной операции будут производиться установленные в городе выплаты, а их родные могут рассчитывать на такие меры поддержки, как:
"Продолжит свою работу Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Здесь можно получить различные виды помощи, включая психолого-психотерапевтическое и юридическое консультирование, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации и адаптации после ранений, содействие в поиске работы, подбор программ обучения",
– добавил мэр. Единый центр находится в районе Филевский Парк по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2 и работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00.
В настоящее время москвичи – участники СВО и их родственники получают следующие меры поддержки со стороны города:
– до 217 180 рублей в качестве единовременного пособия молодым родителям при рождении ребенка;
– оказание психологической помощи и консультирование по юридическим вопросам;
– освобождение от начисления пеней за невнесение платы за ЖКУ (для военнослужащих, зарегистрированных в Москве либо имеющих на праве собственности жилое помещение в Москве);
– освобождение от поверки приборов учета (для зарегистрированных в Москве либо имеющих на праве собственности жилое помещение в Москве);
– социальное обслуживание на дому всем нуждающимся пожилым гражданам, гражданам с инвалидностью I и II группы, а также семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью;
– содействие в поиске работы и др.меры.
С 23 июля 2024 года граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с Минобороны России в столице, получают единовременную дополнительную выплату в размере 1,9 млн руб., таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику составляет свыше 5,2 млн рублей за первый год службы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что половина бюджетных средств в следующем году будет направлена на социальную сферу.
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