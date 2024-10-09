Соцкоординаторы оказали пациентам больниц и их близким 250 тысяч услуг – Собянин

Специалисты сервиса приходят на помощь пожилым, одиноким людям и всем оказавшимся в трудной ситуации

Службе социальных координаторов московских больниц исполнилось три года. О том, какую важную работу делают сотрудники сервиса поддержки и помощи для пациентов стационаров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Социальные координаторы приходят на помощь пожилым или одиноким людям, пациентам с инвалидностью и маломобильным москвичам, а также людям в трудной ситуации",

– отметил мэр. Сервис оказался очень востребованным. За три года работы соцкоординаторы оказали пациентам и их близким свыше 250 тысяч услуг. Они присмотрят за ребенком, если он был рядом с экстренно госпитализированной мамой, пока не приедут родственники. Они свяжутся с родными пациента, если у него разрядился телефон. Они помогут выяснить имя и адрес человека, страдающего деменцией или потерявшего память из-за травмы.

"Раньше решение многих подобных вопросов ложилось на плечи медсестер и врачей. И, конечно, занимало немало времени, отвлекая их от прямых обязанностей. Теперь же в каждой московской больнице – взрослой или детской — немедицинские вопросы на себя взяли профильные специалисты",

– написал Собянин на странице своего блога.

Чтобы обратиться за помощью к соцкоординаторам, не нужно никаких заявлений. Специалисты сами каждое утро обходят палаты, знакомятся с новыми пациентами и помогают решать проблемы, привлекая при необходимости другие ведомства и службы города. В частности, социальные координаторы могут помочь с организацией надомного обслуживания или круглосуточного ухода в социальных стационарных учреждениях.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как цифровизация здравоохранения помогла улучшить качество лечения москвичей.