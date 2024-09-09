Сергей Собянин рассказал о планах развития системы освещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о планах развития системы освещения в Москве
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Мегаполис уже считается одним из самых освещенных в мире

К 2030 году в Москве установят еще около 65 тыс. фонарей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на сегодняшний день Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира. Каждый вечер в столице зажигается свыше миллиона фонарей, светильников наружного освещения и ламп архитектурно-художественной подсветки.

К 2030 году город будет еще более освещенным. К этому времени планируется установить дополнительно около 65 тыс. фонарей, в результате слепых зон и территорий с недостаточным освещением в темное время суток не останется.

"Более 7 тыс. систем контрастного освещения будет установлено на пешеходных переходах, что существенно повысит безопасность улиц Москвы",

– отметил мэр в своем блоге.

Важно, что при этом нагрузка на энергосети повышаться не будет. Напротив, к 2030 году в Москве не останется ни одного старого светильника – 100% городского освещения станет светодиодным, а система управления освещением будет полностью интеллектуальной и энергоэффективной. 

Ранее в Москве открыли кинокластер на площадке "Москино".

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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