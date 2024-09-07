Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер

Столичный центр кинопроизводства стал крупнейшим в мире

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино". Церемония открытия прошла в формате видеоконференцсвязи из концертного зала "Зарядье", где началось торжественное мероприятие в честь 877-летия Москвы.

В августе 2019 года по итогам встречи с кинематографистами столичный градоначальник принял решение о строительстве кинопарка "Москино" – комплекса натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино.

Создаваемые в кинопарке декорации предназначены для многократного использования, что существенно сокращает сроки и снижает стоимость съемок. Для размещения кинопарка были подобраны земельные участки в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы. 

Проектируемая территория общей площадью более 1 тыс. 100 га максимально соответствует характеристикам, необходимым для размещения и постоянного функционирования натурных киноплощадок.

Кинопарк создан в рамках городского проекта "Москва – город кино" для проведения натурных киносъемок. На территории кинопарка созданы павильоны с декорациями улиц Москвы и европейских городов разных эпох, средневековых построек, крепостей, вокзала, аэропорта и многое другое. В составе кинопарка также есть склады и мастерские для изготовления декораций, образовательный кластер, объекты общепита, административно-бытовые корпуса.


Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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