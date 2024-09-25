Разработки резидентов кластера "Ломоносов" превосходят аналоги - Собянин

Столичные инноваторы успешно конкурируют с зарубежными производителями

Развитию московского производства в последнее время заметно способствует потребность страны в импортозамещении. Столичные производители успешно справляются с этой задачей. О том, какая роль в этом процессе отводится инновационно-технологическому кластеру "Ломоносов", рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в новом здании научной долины МГУ имени М.В. Ломоносова собрались представители самых перспективных инноваций столицы. Это не удивительно, ведь на площадке созданы все необходимые условия для работы высокотехнологичных компаний, а комплексная система поддержки столичного бизнеса в целом направлена на то, чтобы оказать содействие новым разработкам и производству отечественной продукции.

Сейчас резидентами кластера "Ломоносов" являются более 60 компаний с общей численностью сотрудников свыше 2000 человек. Их усилия направлены на разработку и производство высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других отраслей промышленности.

"Разработки резидентов успешно конкурируют как с отечественными, так и зарубежными аналогами",

– подчеркивает Сергей Собянин.

Так, компания "Адаптто" производит контроллеры – электронные устройства для управления электрическим приводом транспортных средств, которые при своей компактности в 2-4 раза мощнее аналогичных импортных устройств.

Компания "Аэролайф" выпускает принципиально новый тип фильтров, которые позволяют достичь высочайшего уровня очистки воздуха по классу U15 – 99,9995% при размере загрязняющих частиц более 0,1 мкм.

ООО "ТСЗП" разрабатывает и внедряет технологии наплавки и напыления многофункциональных защитных покрытий из металлов, керамики и метало-керамики, которые в 3–4 раза продлевают срок использования изделий.

В своем блоге Сергей Собянин написал и о других резидентах кластера "Ломоносов", оператором которого выступает Московский инновационный кластер.