Разработки резидентов кластера "Ломоносов" превосходят аналоги - Собянин

Разработки резидентов кластера "Ломоносов" превосходят аналоги - Собянин
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Столичные инноваторы успешно конкурируют с зарубежными производителями

Развитию московского производства в последнее время заметно способствует потребность страны в импортозамещении. Столичные производители успешно справляются с этой задачей. О том, какая роль в этом процессе отводится инновационно-технологическому кластеру "Ломоносов", рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в новом здании научной долины МГУ имени М.В. Ломоносова собрались представители самых перспективных инноваций столицы. Это не удивительно, ведь на площадке созданы все необходимые условия для работы высокотехнологичных компаний, а комплексная система поддержки столичного бизнеса в целом направлена на то, чтобы оказать содействие новым разработкам и производству отечественной продукции.

Сейчас резидентами кластера "Ломоносов" являются более 60 компаний с общей численностью сотрудников свыше 2000 человек. Их усилия направлены на разработку и производство высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других отраслей промышленности.

"Разработки резидентов успешно конкурируют как с отечественными, так и зарубежными аналогами",

– подчеркивает Сергей Собянин.

Так, компания "Адаптто" производит контроллеры – электронные устройства для управления электрическим приводом транспортных средств, которые при своей компактности в 2-4 раза мощнее аналогичных импортных устройств.

Компания "Аэролайф" выпускает принципиально новый тип фильтров, которые позволяют достичь высочайшего уровня очистки воздуха по классу U15 – 99,9995% при размере загрязняющих частиц более 0,1 мкм.

ООО "ТСЗП" разрабатывает и внедряет технологии наплавки и напыления многофункциональных защитных покрытий из металлов, керамики и метало-керамики, которые в 3–4 раза продлевают срок использования изделий.

В своем блоге Сергей Собянин написал и о других резидентах кластера "Ломоносов", оператором которого выступает Московский инновационный кластер.  

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыта истинная цель "мирного" плана Зеленского

Лидер готовит себе пути отступления

"Все просто": стала известна настоящая цель Шольца на Украине

Политика давно обвиняют в излишней осторожности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей