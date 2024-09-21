Велосипедисты оценили новое покрытие малого Олимпийского велокольца в Москве

Реконструкция трассы проведена впервые с момента постройки

Малое Олимпийское велокольцо в Москве открылось после капитального ремонта. В субботу, 21 сентября, велосипедисты столицы и других регионов собрались на Крылатских холмах, чтобы лично опробовать новое покрытие.

Велотрассу протяженностью 13,6 км проложили в Крылатском в 1979 году специально к Олимпиаде-80. Советские специалисты постарались на славу – покрытие не только не уступало лучшим мировым аналогам, но и превосходило их. Благодаря этому сотни европейских и мировых рекордов были установлены именно здесь, на Крылатских холмах.

Но за 40 с лишним лет трасса обветшала. Спортсмены за неимением альтернативы продолжали ею пользоваться, но тут уже было не до рекордов – приходилось ездить максимально аккуратно, говорит велосипедист Евгений Ворошилов.

"Я уже больше 10 лет катаюсь по этому велокольцу. Трасса была уже разбитая, требовала ремонта. Скорости на ней были уже не такие высокие как раньше, когда ее только построили. Высокая зернистость покрытия требовала совсем другой техники, были проблемы с торможением, приходилось соблюдать повышенную аккуратность. Сейчас после реконструкции мы видим колоссальнейшую разницу. Качество асфальта на непревзойденной высоте!"

– рассказал Евгений в интервью "Утро.ру".

Чемпион мира по велоспорту среди ветеранов, мастер спорта СССР в гонках на шоссе и велотреке Александр Колыбин тоже очень доволен. Он помнит, каким было Олимпийское велокольцо в первые годы после постройки – гонял по нему юниором, поэтому особенно переживал, когда покрытие износилось. Частные компании, в чьи руки попал объект в 1990е, в лучшем случае, замазывали трещины. Лишь в июне 2024 года Олимпийский велотрек в Крылатском вернулся в собственность Москвы, и город тут же приступил к капитальному ремонту трассы. Работы на малом велокольце длились с июля по сентябрь.

"Отличное покрытие, такое же как в 1979 году! Сейчас катит шикарно, не хочется уходить. Наконец-то для нас сделали хороший асфальт!"

– делится эмоциями Александр Колыбин. Он проверил покрытие не только со своей командой Alex Team, но и сделал круг с семилетними дочками – двойняшками. Малышки остались в восторге: "Можно быстро разогнаться", – вынесли вердикт девочки.

Возможность развить большую скорость отмечают и взрослые велосипедисты.

"Отличная трасса, хороший асфальт. Кататься стало интереснее. Скорости стали выше. До 60 км/ч разгонялись. До этого провели здесь темповую тренировку: 62-65 км/ч было. Раньше так разгоняться было страшно, так как встречались кочки и ямки",

– рассказал "Утру" Александр Горбунов из велоклуба RCA (RUSSIAN CYCLING ACADEMY, Российская академия велоспорта).

Галина Стрельцова, тренер команды "Магадан", чуть более сдержана в оценках. Сегодня ей все понравилось, но, по ее словам, важно понять, как поведет себя асфальт дальше в разных погодных условиях.

"Новое покрытие очень классное. Пока не вполне понятно, как будет держать на поворотах, но это будем еще тестировать. И в дождь надо асфальт протестировать. Пока ездили в хорошую погоду – накат супер!" – говорит Галина.

Впрочем, организаторы уверяют, что новая трасса будет надежной и безопасной как в солнце, так и в дождь. Ведь верхний слой покрытия сделан по специальной технологии: чтобы повысить сцепление в асфальтную смесь добавили резину. Причем гарантия у такого покрытия – 45 лет.

"Покрытие великолепное, ни одного шва, нет вибрации. По сравнению с тем, что было раньше, это небо и земля. Нам очень понравилось. Еще бы Большое кольцо сделали, вообще было бы идеально для тренировок",

– отметил Сергей Лазарев из команды МСК (Московский спортивный клуб). И надо полагать, его желание скоро исполнится. Ведь реконструкция малого велокольца – это лишь первый этап масштабных работ по восстановлению Олимпийских спортивных объектов в Крылатском.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в планах города – привести в порядок и Олимпийский велотрек, и Гребной канал, и парк Крылатские холмы. Таким образом профессиональные спортсмены и любители смогут проводить качественные и безопасные тренировки, а жители района – наслаждаться прогулками на свежем воздухе по благоустроенной красивой природной территории.