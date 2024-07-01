Московские велосипедисты поддержали реконструкцию велотрассы в Крылатском

Московские велосипедисты поддержали реконструкцию велотрассы в Крылатском
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
В столице появится еще одна точка притяжения для активного отдыха горожан

В Москве 29 июня состоялся велозаезд в поддержку реконструкции велотрассы и создания спортивного кластера в парке "Крылатские холмы". Мероприятие объединило более 250 представителей столичного велосообщества из разных клубов.

Велозаезд стал частью традиционного коферайда. Еженедельно московские велоклубы принимают участие в совместных пробегах и обсуждают спортивные новости за завтраком.

Велосипедисты собрались в Крылатском в поддержку инициативы мэра Москвы Сергея Собянина по созданию крупного спортивного кластера в парке "Крылатские холмы". О планах по благоустройству градоначальник сообщил в начале июня. По его словам, кластер объединит крупнейшие спортивные объекты столицы, включая велотрек и Гребной канал, а у местных жителей появится комфортное место для прогулок и отдыха.

Велотрек в Крылатском протяженностью 13,6 км построили к Олимпиаде-80. В 1990-е годы он был незаконно приватизирован и без должного ухода пришел в упадок. Несмотря на это, там продолжают тренироваться любители и профессиональные спортсмены.

Трасса дает возможность разгоняться до 70 км/ч. В то же время это одно из популярных мест прогулок для жителей Крылатского. Поэтому обеспечение безопасности и комфорта спортсменов и горожан стало одной из приоритетных задач при разработке концепции кластера. Проектом предполагается разделение потоков велосипедистов и гуляющих горожан, что позволит избежать аварийных ситуаций.

Активное участие в обсуждении концепции будущего кластера принимают спортивные федерации и местные жители. По словам члена велоклуба Bang и депутата Московской городской думы Кирилла Щитова, велосообщество находится в постоянном контакте с правительством столицы и комплексом градостроительной политики.

"Наша общая задача – сделать эту территорию комфортной и привлекательной для всех. Мы выступили с инициативой организовать зоны тренировок для детей, ремонтные мастерские и пункты проката, обсуждали вопросы разделения потоков и создания пешеходных мест, тропиночной сети и детских площадок для жителей",

– рассказал Кирилл Щитов в беседе с "Утро.ру".

Собеседник издания обратил внимание, что велотрек не ремонтировался более 40 лет – за эти годы на асфальтовом покрытии появились мелкие ямы и неровности, что небезопасно для спортсменов и пешеходов. Он убежден, что в текущем состоянии трасса уже не соответствует современным стандартам московского спорта.

"Мы надеемся на скорейшую реконструкцию велотрека и очень рады, что правительство Москвы выступило с такой инициативой. Уверен, что кластер в Крылатском станет мощным спортивным ядром, который будет притягивать тысячи москвичей", – подчеркнул велолюбитель.

С Кириллом Щитовым согласен тренер клуба Volga Union Александр Сурков. По его словам, столичные велокоманды выработали совместные инициативы и представили их в комплекс градостроительной политики.

"Мы считаем необходимым обновить асфальтовое покрытие велотрека, установить полноценное освещение и сделать трассу всесезонной для занятия зимними видами спорта. Также важно наличие медицинского пункта и предупреждающих знаков", – сказал он.

Кластер в Крылатском станет еще одной точкой притяжения в Москве наряду с парком "Зарядье", Воробьевыми горами и спортивным комплексом "Лужники". Лучший проект выберут москвичи на портале "Активный гражданин".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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