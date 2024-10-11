Социальные расходы составят половину бюджета Москвы в 2025 году – Собянин

Проект документа предусматривает индексацию соцвыплат

На социальную поддержку горожан в следующем году планируется направить более 689 млрд рублей. Это половина всех расходов Москвы, намеченных на 2025 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Среди прочего, в проекте бюджета Москвы на 2025 г. предусмотрены:

социальные выплаты горожанам старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью с учетом их индексации

обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на городском транспорте Москвы и Московской области, а также на пригородном железнодорожном транспорте

обеспечение москвичей бесплатными либо льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием

предоставление льгот и субсидий на оплату ЖКУ

реализации проекта "Московское долголетие" и пр.

"Развитие системы соцподдержки – наша важнейшая задача. Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счет цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы.