Социальные расходы составят половину бюджета Москвы в 2025 году – Собянин

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На социальную поддержку горожан в следующем году планируется направить более 689 млрд рублей. Это половина всех расходов Москвы, намеченных на 2025 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Среди прочего, в проекте бюджета Москвы на 2025 г. предусмотрены:
"Развитие системы соцподдержки – наша важнейшая задача. Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счет цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг",
– подчеркнул Сергей Собянин.
Ранее правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы.
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