Собянин: в Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса

В распоряжении участников - более 400 лабораторий, оснащенных передовым оборудованием

Московский инновационный кластер запустил новый сервис для связи науки и бизнеса – RnD HUB. Это площадка, на которой заказчик и исполнитель могут найти друг друга для решения исследовательских задач. Подробности рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, сервис позволит быстрее и эффективнее интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики. Ведь уже на данном этапе свои услуги предлагают две научные организации и 14 вузов столицы, восемь из которых имеют особый статус национального исследовательского университета. В их числе МГУ имени М.В. Ломоносова, Сеченовский университет, МГТУ имени Н.Э. Баумана.

"Ученые и студенты проводят исследования для последующего внедрения разработок в крупный бизнес. В их распоряжении больше 400 лабораторий, оснащенных передовым оборудованием",

– сообщил Сергей Собянин.

В настоящий момент на сервис поступило уже свыше 300 обращений от нефтеперерабатывающих, транспортных, медицинских, металлургических, энергетических, железнодорожных, электросетевых компаний. Каждую заявку сопровождают эксперты, которые могут предложить оптимальную лабораторию для решения конкретной задачи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что разработки резидентов кластера "Ломоносов" превосходят аналоги.