Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы

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Власти столицы утвердили прогноз социально-экономического развития города на ближайшие три года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Несмотря на негативное внешнее давление, экономика столицы демонстрирует устойчивость. За счет способности быстро адаптироваться к разным условиям в 2023–2024 г.г. город вышел на стабильные темпы роста ВРП на уровне 4%, отметил мэр.
"В 2025–2027 годах развитие экономики Москвы продолжится",
– заверил Сергей Собянин. В частности, ожидается рост производства обрабатывающих отраслей на 10% в 2025-м году и на 7,5% в 2026–2027 г.г. ежегодно.
В сфере розничной торговли и платных услуг населению прогнозируется увеличение показателей на 2,5–3,0% и 4,0–5,0% соответственно.
Прирост инвестиций в городскую экономику, по оценке столичных властей, в 2025–2027 г.г. будет составлять 4–4,8% в год.
Что касается инфляции, то по итогам текущего года она может составить 9%. В дальнейшем ожидается замедление темпов роста потребительских цен.
В целом с учетом текущей динамики экономики рост ВРП Москвы в 2025–2027 г.г. будет находиться в диапазоне от 2,7% до 3%, говорится в прогнозе столичного правительства.
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