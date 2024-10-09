Для гостей фестиваля "Золотая осень" подготовили масштабную гастрономическую программу

На каждой площадке – свои угощения

Гостей фестиваля "Золотая осень", который проходит в Москве с 4 по 13 октября, приглашают посетить специальные гастрономические шале, где можно попробовать как традиционные сезонные блюда, так и интересные новинки.

На каждой фестивальной площадке – свое меню.

Так, на Тверской площади готовят на гриле сочные стейки из форели в цитрусовом маринаде, а также хрустящие баклажаны с томатами, цветную капусту в кляре с ореховым соусом, тыквенный боул с курицей и сыром фета. А для сладкоежек на выбор: гречишные вафли с шоколадом, чизкейк с инжиром. Из напитков пользуются популярностью традиционный осенний смородиновый пунш и латте "Яблоко в карамели".

На площади Революции гости могут отведать блины с медом, печеными яблоками, кедровыми орехами, взбитыми сливками, вареньем из сосновых шишек, жареными лисичками. Кто хочет чего-то более существенного, может попробовать сочный бургер с мурманской треской.

На площадке в Теплом Стане готовят несколько видов тортильи, в том числе с кабачком и жаренным на гриле перцем или с тыквой и кедровыми орехами. Здесь также можно попробовать необычное лавандовое какао.

В сквере у Гольяновского пруда посетителям предлагают наваристую мясную солянку, а на Матвеевской улице – картофель со шкварками и горинским салом, шашлык из белгородской свинины с сурковским чесноком и шашлык по-славянски со стригуновским луком.

Фестиваль "Золотая осень" входит в цикл крупных городских мероприятий "Московские сезоны". Подробности можно узнать на странице проекта.