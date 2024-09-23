Магазины и торговые центры Москвы отправляют гумпомощь в зону СВО

Столичные предприниматели поддерживают военнослужащих, выполняющих боевые задачи

Владельцы крупных торговых центров и небольших точек продаж в Москве собирают и отправляют нужные товары в зону специальной военной операции (СВО).

Многие делятся тем, что у них есть. Например, магазины запчастей для автомобилей отправляют двигатели, коробки передач, шины, диски, инструменты, батарейки, генераторы, лампочки, моторное масло. А универмаг в Тропарево-Никулине и магазин в Ясеневе передали на передовую мотоциклы и автомобили, сообщает mos.ru.

Торговый центр в Люблине собрал для бойцов куртки и спортивные костюмы.

Газовые плиты и баллоны к ним отправил в зону проведения СВО торговый центр в Марьиной Роще.

Из Орехово-Борисова Южного к бойцам уехали тепловые пушки.

Торговый центр в районе Филевский Парк передал несколько стиральных машин.

От индивидуального предпринимателя из поселка Мосрентген в Новомосковском административном округе на фронт переданы цепные бензопилы.

Универмаг в Киевском районе собрал туристические принадлежности, незаменимые в полевых условиях.

Универсам, расположенный в районе Якиманка, передал принтеры, бумагу и канцтовары.

Большие торговые центры предоставляют волонтерским пунктам складские помещения, где они могут принимать посылки от неравнодушных граждан и формировать гуманитарные грузы. В частности, такую услугу предоставляет торговый центр в Бибиреве.

Кроме того, многие предприниматели закупают и передают бойцам СВО футболки и майки, носки и перчатки с терморегуляцией и без, шерстяные стельки для обуви, медикаменты, средства личной гигиены и для мыться посуды, влажные салфетки, стройматериалы и инструменты, бинокли и рации.

Гуманитарные грузы из столицы бизнесмены отправляют через благотворительные фонды, волонтерские организации или собственными силами.

Ранее в Москве состоялись концерты в благодарность участникам СВО.