Москвичи собрали свыше 4,2 млн товаров для жителей новых регионов

Чаще всего люди передаютбакалею и товары для малышей

Продукты, одежда, товары для детей и другие предметы первой необходимости – все это передали москвичи в качестве гуманитарной помощи жителям новых российских регионов через штабы "Москва помогает". По последним посчетам, было собрано порядка 4,2 млн единиц гумпомщи на почти 1,5 тысячи тонн. Всего пожертвования сделали более 67,7 тысяч граждан и 597 общественных организаций, сообщается на сайте мэра столицы.

На данный момент в Москве работает 14 пунктов приема помощи в рамках действия акции. Они открыты с 10 утра до 19 вечера. Помимо товаров для жителей новых регионов, москвичи могут передать необходимые вещи пострадавшим в Курской области. Дополнительно до 30 сентября можно принести канцелярские принадлежности, которые пойдут на поддержку школьников в новых регионах.

Важное требование к передаваемым вещам – они должны быть новыми, в цельной упаковке, а одежда с бирками. Как правило, основная часть посылок с гумпомощью – это продовольствие. Например, бакалея, консервы, сладости. Детям также передают детское питание, соки, подгузники, шампуни и кремы.

Далее по популярности идут товары для гигиены. Это зубные щетки, гели для душа, гигиенические средства для женщин, бритвы. Также люди привозят стиральные порошки, мыло, одноразовую посуду.

Помимо прочего, москвичи собрали для россиян более 302 тысяч единиц новой одежды и обуви. В посылках они передают подушки, одеяла и постельное белье, а еще корм для домашних питомцев.

Подробности акции "Москва помогает" и месторасположение штабов доступны по ссылке. Желающие могут зарегистрироваться в качестве волонтеров и помогать сортировать товары для гуманитарной помощи.