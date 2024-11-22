Хорошее состояние экосистемы привлекает в Москву редких птиц и животных

На природных территориях столицы все чаще можно встретить представителей флоры и фауны из Красной книги

Возвращение редких животных и птиц в Москву говорит о здоровье экосистемы города. Такие мнение высказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

На природных территориях Москвы все чаще стали замечать редких представителей фауны, в том числе птиц, занесенных в Красную книгу Москвы и даже России. Так, в столице видели серую цаплю, которая предпочитает мелководные водоемы с прозрачной водой, рассказал Азамат Кунафин. Зафиксировали московские орнитологи и полевого жаворонка, которому для гнездования нужны травянистые пустоши. Встречается в последнее время и зеленый дятел, который обычно выбирает места для гнезд поближе к муравейникам, ведь это основа его питания.

В Москве теперь можно увидеть и полевого луня, которому для жизни нужна качественная вода, чистый воздух, отсутствие шума. В списке замеченных недавно редких пернатых значится также черный коршун, обыкновенный осоед, вальдшнеп, обыкновенный зимородок.

"Без благоприятных условий краснокнижные птицы не стали бы выбирать природные территории Москвы. Появление редких видов говорит о здоровье экосистемы в городе, о том, что все ее составляющие находятся в хорошем состоянии", – убежден эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в Строгино наблюдатели заметили красношейную поганку – редкую водоплавающую птицу.