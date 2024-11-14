Экоцентр в парке "Яуза" принял 40 тысяч посетителей за два года работы

Здесь можно узнать о флоре и фауне парка, посетить профориентационные и просветительские мероприятия

Два года назад в парке "Яуза", появившемся в Москве в результате масштабного проекта по благоустройству заброшенной территории, открылся инновационный экоцентр. С тех пор он является активным участником образовательных и экологических мероприятий столицы.

За два года в экоцентре провели более трех тысяч тематических экскурсий и около 900 мастер-классов. Горожане изучали здесь флору и фауну парка "Яуза", знакомились с паукообразными, птицами и рептилиями, узнавали о повадках домашних животных, исследовали водные объекты. За два года работы площадку посетили около 40 тысяч человек.

Во время акции "Вырасти свой кедр", которая проводилась в прошлом и в этом году, гостям экоцентра раздали свыше шести тысяч саженцев сибирского кедра, собрали и сдали в переработку более 25 тонн макулатуры, накопили около трех тысяч книг для буккроссинга.

К знаковым датам в экологии команда экоцентра разрабатывает тематические авторские мультимедийные экскурсии, посвященные, например Дню заповедников и национальных парков России, Дню орнитолога и т.д.

На площадке экоцентра проводятся такие мероприятия как Географический и Арктический диктанты, экологическая конференция школьников, встречи с писателями и др. Спикерами на профориентационных и просветительских мероприятиях выступают преподаватели, кандидаты наук и профессора ведущих вузов Москвы и страны, в том числе МГУ имени М.В. Ломоносова, МГПУ, МГИМО, МИИТ и пр.

Кроме того, экоцентр тесно сотрудничает с Русским географическим обществом (РГО). На базе экоцентра в парке "Яуза" действует молодежный клуб РГО, где ребята учатся пользоваться разными видами карт, изучают историю географических открытий, места обитания редких животных, строение земной коры, климатические процессы, зоо– и биогеографию, экономику и экологию.

Летом, во время школьных каникул, в экоцентре реализуют эколого-просветительские программы для детей и подростков, а зимой здесь можно совершить отличную лыжную прогулку.

Посетить экоцентр можно как самостоятельно в сопровождении аудиогида, так и в составе группы с экскурсоводом.