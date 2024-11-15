Экоточки Москвы: эксперт напомнила о важности переработки старых вещей

В экоцентрах могут подсказать, как можно применить ставшие ненужными предметы

Всемирный день вторичной переработки отмечается 15 ноября. Это хороший повод отнести в пункты приема старые вещи, севшие батарейки или впервые попробовать сортировать мусор. Это полезно как с точки зрения экологии, так и экономики.

О том, почему важно сдавать отслужившие вещи в переработку, рассказала начальник отдела экоцентра "Битцевский лес" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Юлия Чижова.

"Отсортированные отходы становятся ресурсом для будущего производства, а не источником загрязнения. Таким образом, мы снижаем воздействие на окружающую среду и здоровье человека",

– приводит слова Чижовой АГН "Москва". Она напомнила, что при Департаменте природопользования организованы экоцентры, куда можно принести старые вещи. Там же проходят тематические мастер-классы, лекции, викторины, в ходе которых можно по-новому взглянуть на, казалось бы, ненужные предметы. Эти мероприятия ориентированы на горожан разных возрастов, ведь формировать экологическую культуру нужно не только у детей, но и взрослых.

Сейчас в Москве действует сеть "Экоточек", куда можно сдать вещи на переработку. Их адреса можно найти на карте сайта recycle.mos.ru.