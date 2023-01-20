Москвичи сдали на переработку свыше 14 тысяч хвойных деревьев в рамках "Елочного круговорота"

Москвичи сдали на переработку свыше 14 тысяч хвойных деревьев в рамках "Елочного круговорота"
Фото: АГН Москва
В городе бесплатно принимают новогодние деревья для дальнейшей переработки в щепу

За первые три недели января жители Москвы сдали на утилизацию свыше 14 тыс. хвойных деревьев, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 2 января по 26 февраля в столице проходит традиционная акция "Елочный круговорот" – москвичи могут сдать новогодние деревья в пункты приема для дальнейшей переработки. Мероприятие уже проводят в восьмой раз. Основная задача – оказать помощь в грамотной утилизации деревьев и привлечь внимание к программе по раздельному сбору мусора, реализуемой в Москве еще с 2020 года.

В Москве работают 600 пунктов по приему деревьев, которые принимают совершенно бесплатно. Условие – отсутствие мишуры и украшений. Из переработанных деревьев делают щепу, используемую для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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