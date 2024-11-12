Экологи положительно оценили программу сохранения нацпарка "Лосиный остров"

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Программа сохранения национального парка "Лосиный остров" опирается на проведенное экспертами масштабное исследование, целью которого является создание условий для комфортного сосуществования людей и животных. На это указал директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Найденко.
"Для разработки стратегии сохранения устойчивого развития национального парка "Лосиный остров" в 2024 году было проведено уникальное исследование, в подготовке которого участвовали более 80 профессиональных экспертов. Подобных обследований не проводилось, наверное, ни в одном национальном парке, ни на одной особо охраняемой природной территории РФ, по крайней мере, в такие короткие сроки. Это действительно уникальный проект. Цель его – попытаться ответить на вызов, когда у нас дикие животные живут рядом с человеком",
– отметил Найденко в комментарии АГН "Москва". По его мнению, приоритетным направлением развития нацпарка "Лосиный остров" должно стать сохранение биоразнообразия данной территории, где на данный момент зафиксировано более 1,5 тыс. животных, растений и грибов, из которых более 200 занесены в Красную книгу Москвы.
Задача эта вполне решаемая, убежден старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН Николай Соболев. Ведь человек – это часть природы, главное – найти правильные пути взаимодействия.
"Благодаря разностороннему вкладу специалистов мы получили подтверждение, что природопользование в Москве может развиваться по пути интеграции природных экосистем в городскую среду, что способствует созданию благоприятных условий для жизни горожан", – подчеркнул Соболев.
Директор ГБОУ "Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма" Дмитрий Моргун, со своей стороны, особо отметил рекомендацию экспертов по созданию в "Лосином острове" современного научно-образовательного центра.
"Мы выделили несколько больших блоков для образовательной работы в нацпарке, среди которых постоянное проведение экологических профильных смен и практикумов для школьников и студентов",
– сказал Моргун, пояснив, что в рамках практикумов ребята смогут содействовать и научным исследованиям.
Накануне в Москве состоялось заседание научно-экспертного совета по вопросам сохранения и развития национального парка "Лосиный остров", на котором было принято решение о реализации соответствующей долгосрочной программы.
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