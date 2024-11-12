Экологи положительно оценили программу сохранения нацпарка "Лосиный остров"

Ранее специалисты провели комплексное исследование парка

Программа сохранения национального парка "Лосиный остров" опирается на проведенное экспертами масштабное исследование, целью которого является создание условий для комфортного сосуществования людей и животных. На это указал директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Найденко.

"Для разработки стратегии сохранения устойчивого развития национального парка "Лосиный остров" в 2024 году было проведено уникальное исследование, в подготовке которого участвовали более 80 профессиональных экспертов. Подобных обследований не проводилось, наверное, ни в одном национальном парке, ни на одной особо охраняемой природной территории РФ, по крайней мере, в такие короткие сроки. Это действительно уникальный проект. Цель его – попытаться ответить на вызов, когда у нас дикие животные живут рядом с человеком",

– отметил Найденко в комментарии АГН "Москва". По его мнению, приоритетным направлением развития нацпарка "Лосиный остров" должно стать сохранение биоразнообразия данной территории, где на данный момент зафиксировано более 1,5 тыс. животных, растений и грибов, из которых более 200 занесены в Красную книгу Москвы.

Задача эта вполне решаемая, убежден старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН Николай Соболев. Ведь человек – это часть природы, главное – найти правильные пути взаимодействия.

"Благодаря разностороннему вкладу специалистов мы получили подтверждение, что природопользование в Москве может развиваться по пути интеграции природных экосистем в городскую среду, что способствует созданию благоприятных условий для жизни горожан", – подчеркнул Соболев.

Директор ГБОУ "Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма" Дмитрий Моргун, со своей стороны, особо отметил рекомендацию экспертов по созданию в "Лосином острове" современного научно-образовательного центра.

"Мы выделили несколько больших блоков для образовательной работы в нацпарке, среди которых постоянное проведение экологических профильных смен и практикумов для школьников и студентов",

– сказал Моргун, пояснив, что в рамках практикумов ребята смогут содействовать и научным исследованиям.

Накануне в Москве состоялось заседание научно-экспертного совета по вопросам сохранения и развития национального парка "Лосиный остров", на котором было принято решение о реализации соответствующей долгосрочной программы.