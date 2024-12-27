Столичные биологи зафиксировали появление восьми видов редких животных в Москве в 2024 году

Улучшение экологической обстановки в городе способствует повышению разнообразия флоры и фауны

В 2024 году на природных территориях столицы были замечены представители восьми видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы в категорию нулевой редкости. В их числе зеленый дятел, клинтух, черный коршун, полевой лунь, обыкновенный осоед, серая цапля, золотистоямчатая жужелица и перламутровка лаодика.

По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина, выявление видов животных, ранее считавшихся исчезнувшими, свидетельствует об улучшении экологической обстановки, а также говорит об успешной работе столичных специалистов в области сохранения городской природы.

"Благодаря грамотной политике в сфере экологии, регулярному мониторингу и созданию благоприятных условий для обитания диких видов мы видим, что природные территории становятся домом даже для видов с нулевой категорией редкости", – говорит Азамат Кунафин.

Так, в 2024 году специалисты отметили появление черного коршуна в парке 850-летия Москвы, фаунистическом заказнике "Братеевская пойма", на территории памятника природы "Молжаниновское верховое болото", в природно-историческом парке "Москворецкий", Валуевском лесопарке, ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино" и комплексном заказнике "Зеленоградский".

Черный коршун – это редкая хищная птица семейства ястребиных. Он обитает вблизи зеленых массивов и водоемов и предпочитает вить гнезда на деревьях, часто выбирая пойменные леса. В одном гнезде птица может жить несколько лет подряд.

Еще одного представителя Красной книги – зеленого дятла – заметили в июле 2024 года в природно-историческом парке "Битцевский лес" и комплексном заказнике "Зеленоградский". Ранее эта птица, основой рациона которой являются муравьи, обитала в московском регионе, не но забиралась далее Кокошкина, Крекшина и Куркина.

Жужелицу золотистоямчатую в начале прошлого века можно было встретить в Коломенском и Косине. Но в связи с осушением болот и бетонированием берегов рек этот жук практически пропал. Благодаря реализации экологических инициатив в последние годы и за счет восстановления природных ландшафтов в Москве сейчас созданы условия для сохранения этого редкого вида. В итоге в июле 2024 года жужелицу золотистоямчатую заметили в национальном парке "Лосиный Остров".