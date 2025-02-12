Зимняя дискотека в Москве: как горожане и гости столицы отплясывали твист и буги-вуги

Получился настоящий праздник для всей семьи

На улице морозно, но это не повод откладывать прогулку. Так решили создатели проекта "Зима в Москве" и организовали костюмированный фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека". Москвичи и гости столицы идею с радостью поддержали и пришли 8 и 9 февраля в парк "Ходынское поле", чтобы потанцевать на свежем воздухе под зажигательные ритмы твиста и буги-вуги, сделать ретроприческу и испытать удачу на советских игровых автоматах.

На два дня Ходынское поле превратилось танцплощадку 1950-х годов. Рок-н-ролл, твист, буги-вуги, звучащие из колонок, создавали такое праздничное настроение, что посетители пускались в пляс буквально от входа в парк. Для тех, кому эти танцы не знакомы, были организованы мастер-классы: актеры в костюмах стиляг показывали желающим движения – и вот уже все танцуют.

Для создания атмосферы в духе 50х предлагалось сделать соответствующую времени прическу и макияж, добавить к одежде соответствующие эпохе элементы. О том, как наряжались в то время модники и модницы, подсказывали расставленные по парку манекены в пышных юбках-миди в крупный горох, ярких галстуках и пр. А о том, как жили москвичи более полувека назад, можно было понять по фотозоне в виде уголка типичной советской квартиры с торшером, малиновым ковром, телевизором на ножках и проигрывателем грампластинок.

На части парка развернулась выставка ретро-автомобилей. Желающие могли посетить студии художников и за 10 минут получить стилизованный шарж. Рядом расположились игровые автоматы, популярные в советские годы, а те, кому не удавалось выиграть приз, могли посетить книжный уголок с беспроигрышной лотереей – там точно никто не уходил без подарка.

На фестивале также выступали кавер-группы, прошел показ мод от молодых российских дизайнеров, проводились веселые игры на логику и эрудицию – в общем, развлечения были на любой вкус и возраст, поэтому расходились посетители уже затемно, с улыбкой и в хорошем настроении.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, объединяющее культурные, развлекательные, спортивные мероприятия. Он продлится до 28 февраля.