"Зима в Москве": какие подарки передают для бойцов СВО и детей из новых регионов

"Зима в Москве": какие подарки передают для бойцов СВО и детей из новых регионов
Фото: mos.ru
"Домики добра" работают ежедневно до 21:00

Проект "Зима в Москве" продолжается до 28 февраля, следовательно, продолжается и организованная в рамках проекта акция по сбору подарков для бойцов специальной военной операции, для детей, проживающих около зоны боевых действий, а также гуманитарной помощи для животных, оставшихся без хозяев на приграничных территориях.

Сейчас в столице работает почти 30 "домиков добра", где работают волонтеры проекта "Москва помогает". Среди добровольцев – школьники, студенты, люди среднего и старшего возраста, которые готовы посвятить свое свободное время помощи тем, кто в этом нуждается.

"Для каждого из них важно подарить радость и чувство поддержки защитникам, детям и животным из новых регионов нашей страны",

– говорит директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

"Домики добра" в будние дни открываются в 12:00, а заканчивают работу в 21:00. В выходные приносить вещи можно на час раньше – с 11:00. Для участников СВО можно принести перчатки, балаклавы, носки, стельки, термобелье, средства личной гигиены. Многие посетители вкладывают в пакеты с подарками открытки и письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями бойцам.

Для детей собирают сладкие подарки, канцелярские принадлежности, книги, игрушки, конструкторы. Для животных принимают корм, наполнитель для туалета, капли от клещей, средства для уборки и дезинфекции помещений.

Каждый подарок волонтеры тщательно проверяют: следят за сроком годности продуктов, смотрят, чтобы вещь была новой. Затем все раскладывают в коробки по категориям: отдельно сладости, зоотовары, детские подарки, средства личной гигиены – и тщательно упаковывают, чтобы не повредить во время транспортировки за сотни километров.

Пункты приема будут работать до 28 февраля – выбрать подходящий можно на карте. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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