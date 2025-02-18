Мастера московского сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО

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Столичный сервисный центр во главе помогает бойцам специальной военной операции (СВО), ремонтируя вышедшую из строя технику – бензопилы, квадроциклы, снегоходы и т.п. Для этого управляющий сервисом Иван вместе с матером Александром регулярно выезжают к зоне боевого соприкосновения.
Как рассказал Иван, вскоре после начала СВО к ним в сервис обратились военнослужащие с просьбой помочь с ремонтом мотоциклов, генераторов и подобной техники. Мастера не только восстановили работоспособность оборудования, но и предложили свои идеи по защите техники.
"Командир батальона пригласил разработать навесную броню - противодроновую защиту для БМП. С нуля сделали",
– рассказывает Иван. Еще мастера делают противоминные тралы, а также отправляют на передовую тепловые пушки, генераторы и расходный материал для техники.
По словам Ивана, сегодня каждый должен делать то, что может, чтобы приблизить победу. Поэтому сотрудники сервисного центра продолжат ездить в зону СВО и ремонтировать необходимую бойцам технику.
Напомним, что в рамках акции "Москва помогает" проекта "Зима в Москве" в столице проходит сбор подарков, писем и гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО, детей, проживающих на прифронтовых территориях, а также животных, оставшихся без хозяев в новых российских регионах.
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