Москвичи помогают: жители столицы приносят гуманитарную помощь участникам СВО и детям прифронтовых территорий

Москвичи помогают: жители столицы приносят гуманитарную помощь участникам СВО и детям прифронтовых территорий
Фото: Н.Коваленко
Отправкой посылок занимаются добровольные помощники ресурсного центра «Мосволонтер»

Волонтеры Москвы подготовили к отправке на новые территории и в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза. Почти пять тонн продуктов и подарков к Новому году военнослужащим и детям Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской, Харьковской и Курской областей принесли москвичи на пункты сбора с 1 декабря, когда стартовал главный проект сезона "Зима в Москве".

Гуманитарную помощь волонтеры принимают в "Домиках добра", которые открыты на фестивальных площадках "Московских сезонов".

"По Москве сейчас открыто более 30 "Домиков добра", и в каждом мы принимаем и детские новогодние подарки, и подарки для участников боевых действий. Это очень хорошая, добрая, новогодняя акция, которая позволяет горожанам проявить личное участие к детям на новых территориях, к нашим воинам, нашим защитникам. Москвичи каждый день приносят подарки на пункты сбора, тем более что расположение на площадках "Московских сезонов" очень удобно",

– рассказал координатор проекта "Москва помогает" Кирилл Соколовский.

Фото: Н.Коваленко

Для детей москвичи приносят сладкие новогодние наборы, книги, раскраски, игрушки, настольные игры. Для бойцов СВО несут, в основном, теплые вещи: носки, перчатки, стельки, термобелье, а также мужские средства личной гигиены и, конечно, конфеты, шоколад, печенье, орешки, сухофрукты, кофе, чай – все, что может порадовать ребят, несущих военную службу в суровых условиях.

"Еще приносят корм для животных, оставшихся без хозяев. Его мы тоже собираем и передает в приюты. Но сейчас перед Новым годом больше всего несут сладостей. Приходят и взрослые, и семьи с детьми. Приносят подарки и пишут на открытках добрые пожелания и теплые слова",

– рассказал в комментарии "Утру" волонтер Александр. Он пояснил, что задача волонтеров принять подарки, проверить, чтобы продукты были с хорошим сроком годности, а вещи – новые, с этикетками. Упаковывать при этом посылки не нужно, можно принести просто в пакете – добровольные помощники ресурсного центра "Мосволонтер" сами все сложат в прочные коробки, чтобы подарки доехали до адресатов в лучшем виде.

Кстати, принести гуманитарную помощь можно и в один из 14 пунктов приема, работающих в городе с февраля 2022 г. на постоянной основе. Флагманский штаб расположен в ресурсном центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте (дом 5, стр. 1), остальные адреса можно посмотреть на интерактивной карте проекта "Москва помогает". Вся собранная помощь регулярно передается на новые территории, в Курскую область и зону СВО.

Кстати, штабы "Москва помогает" периодически проводят и специальные акции по сбору гуманитарной помощи. Например, москвичи собирали новые книги для библиотек Донбасса, а еще музыкальные инструменты для школ искусство на новых территориях.

Пункты сбора гумпомощи "Москва помогает" на фестивальных площадках проекта "Зима в Москве" работают по графику площадок и будут открыты до 28 февраля. Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы наступившей зимой. Горожанам и гостям столицы предлагается большой выбор мероприятий на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта по всему городу, от центральных площадей и бульваров до площадок во дворах.

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