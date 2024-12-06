Познакомиться с волонтерством и увидеть все грани мира добра помогут уникальные городские выставки

Познакомиться с волонтерством и увидеть все грани мира добра помогут уникальные городские выставки
Фото: mos.ru
Центру "Мосволонтер" исполнилось 10 лет

Узнать, кто такие волонтеры и какими направлениями они занимаются, помогут выставки, организованные ресурсным центром "Мосволонтер". Они будут работать в декабре в разных точках города. Москвичи увидят портреты активных городских помощников, репортажи с главных событий столицы, где волонтеры играют огромную роль, и даже фотографии подопечных приютов для животных, которые ждут своих хозяев.

В парке "Таганский" организована фотовыставка "Волонтерство сквозь года". Она посвящена 10-летию ресурсного центра "Мосволонтер", которое отмечалось в этом году. В экспозицию вошли портреты представителей добровольческого сообщества, которые много лет помогают городу. Познакомиться с выставкой можно до конца декабря.

На площадке дизайн-завода "Флакон" с 25 ноября проходит инклюзивная выставка "Мир без границ". На ней можно увидеть картины, изделия ручной работы и другие творения мастеров с инвалидностью. Посетить выставку можно ежедневно с 11:00 до 21:00 по адресу: Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2.

С 4 по 9 декабря посетители Международного форума гражданского участия #Мывместе и национальной премии "Патриот-2024" познакомятся с уникальными живыми картинами. Их создали художники с ограниченными возможностями здоровья с помощью анимации и искусственного интеллекта. Произведения представлены на стенде "Москва" в Центральном выставочном зале "Манеж".

В парке "Красная Пресня" 10 декабря откроется выставка, на которой можно будет увидеть 15 полотен с фотографиями добровольцев ресурсного центра "Мосволонтер" и фонда "Люблю жизнь". Посетители также узнают, почему герои снимков стали волонтерами инклюзивного направления.

С 12 декабря в 10 столичных торговых центрах и других партнерских пространствах будут организованы выставки, посвященные историям подопечных приютов для животных. На них будут представлены десятки фотографий питомцев. Рядом со снимками можно найти кличку и возраст четвероногого, а также QR-коды с контактами приюта и информацией о том, как помочь животному. Если собаку или кошку заберут в семью, то на полотне появится картонная корона с надписью "Уже дома". На площадках выставки также пройдут мастер-классы по изготовлению пледов для кошек.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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