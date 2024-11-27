Волонтерский проект "Время добра" открывает зимний сезон

Добровольцы будут вязать пледы для бездомных собак, узнают азы спасения на воде, примут участие в создании новогодних украшений

Зимний сезон волонтерского проекта "Время добра" пройдет в Москве с 30 ноября по 13 декабря. На это время запланировано более 30 мероприятий, в том числе экологические и социальные акции, творческие мастер-классы и спортивные события. Для того, чтобы стать их участником, нужно подать заявку на сайте "Мосволонтер".

Присоединиться к проекту "Время добра" может любой желающий. За участие в акциях волонтерам начисляют баллы. Их можно обменять на фирменную продукцию или сувениры с символикой проекта.

В первый день программы зимнего сезона волонтеры инклюзивного направления примут участие в мастер-классе по лепке и росписи глиняных игрушек. Волонтеры в сфере общественной безопасности научат москвичей оказанию помощи на воде на сап-досках. Мероприятие проведут в бассейне.

Также 30 ноября участники проекта смогут позаботиться о зимующих в городе пернатых. На тематических мастер-классах они изготовят кормушки для птиц и передадут их на природные территории столицы. Волонтеры в сфере культуры проведут в этот день для подопечных одного из социальных учреждений столицы турнир по народным играм в бирюльки, городки, блошки и бильбоке.

В волонтерском центре "Доброе место. ЗелАО" жители округа 30 ноября будут вязать пледы из специальной пряжи для бездомных животных. Их передадут в приют Зеленоградского административного округа.

Для социальных учреждений столицы помощники волонтерского центра на северо-западе Москвы изготовят новогодние шары ручной работы. Мастер-классы проведут 30 ноября в 14:00 и в 16:00. План мероприятий на другие дни можно посмотреть на сайте проекта.

Проект "Время добра" проводит марафон добрых дел уже в четвертый раз. За первые три сезона он объединил более 11,6 тысячи жителей города. В заключительном, зимнем цикле москвичи еще больше узнают о разных направлениях волонтерской деятельности и внесут свой вклад в добрые дела.

В проекте участвуют и московские школьники. Для них с 2 по 6 декабря проведут мастер-классы по изготовлению игрушек из сосновых шишек, вязанию пледов для детей, рожденных раньше срока, и созданию новогодних витражей. Школьники также примут участие в игре "Волонтеры в городе".