Подарки для участников СВО и детей в новых регионах России можно принести на площадки "Зима в Москве"

Уже открылось почти 30 пунктов сбора

Новый год – это время подарков, приятных сюрпризов и заботы об окружающих. Поздравить с праздником и передать посылки участникам специальной военной операции (СВО) и юным жителям регионов России, граничащих с зоной боевых действий, могут москвичи и гости столицы. До 28 февраля на фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Зима в Москве" будут открыты павильонов сбора подарков "Москва помогает". Почти 30 пунктов уже работают, в середине декабря появится еще несколько. Там же можно будет оставить письма с теплыми пожеланиями или подписать новогоднюю открытку.

В подарок военнослужащим обычно приносят термобелье, предметы личной гигиены, носки и перчатки, в том числе связанные собственноручно., а также сладости, сухофрукты, орехи. Детям, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, отправляют игрушки, книги, сладкие наборы.

Пункты сбора подарков легко узнать. Это симпатичные домики, украшенных гирляндами и шарами. В будние дни там принимают посетителей с 11:00 до 21:00, в выходные в Центральном административном округе столицы – с 10:00 до 22:00, в остальных округах – с 10:00 до 21:00.

Пункты сбора подарков расположены, к примеру, на улице Новый Арбат (владение 13), на площади Революции (у выхода № 10 со станции метро "Театральная"), на Тверской площади – флагманской площадке фестиваля "Путешествие в Рожденство", на Коптевском бульваре (владение 18, парк "Бригантина"), в сквере по улице Хачатуряна, на улице Сухонская (владение 7) и по многим другим адресам. С 14 декабря заработают площадки на Манежной площади, Ленинградском проспекте (владение 40) и в кинопарке "Москино".

Интерактивная карта всех пунктов сбора "Москва помогает" размещена на странице проекта "Зима в Москве".

Проект "Зима в Москве" объединил в этом сезоне разнообразные мероприятия в столице, от всеми любимых фестивалей "Путешествие в Рождество", "Круг света" до районных соревнований на свежем воздухе. Всего будет задействовано более 1,9 тысячи площадок, на которых каждый найдет себе занятие по душе.