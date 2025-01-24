Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен в городском округе Щелково

Российские силы ПВО отразили нападение

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Щелково сбили беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Экстренные службы уже выехали на место происшествия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, российские силы ПВО также отразили атаку в Коломне и Раменском – на месте падения обломков никаких разрушений и пострадавших нет. В Подольске сбили два дрона, летевших в сторону столицы. Еще один ликвидировали над Троицком.

Ранее в Минобороны России сообщили о массовой атаке беспилотников на территорию страны. Всего было уничтожено 123 БПЛА над 14 регионами. План "Ковер" объявляли в аэропортах Москвы, Нижнекамска, Казани, Ульяновска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы.