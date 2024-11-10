Собянин сообщил о четырех сбитых БПЛА в Раменском городском округе

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Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе уничтожены четыре БПЛА, летевших к Москве. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
На месте работают специалисты экстренных служб.
Всего же за сегодняшнюю ночь над российскими регионами уничтожено 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Больше всего вражеских дронов было перехвачено над Брянской областью – 17 штук, над Ростовской – три БПЛА, два – над Белгородской областью и один – над Курской.
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