Сергей Собянин сообщил о 17 сбитых на подлете к Москве БПЛА

Силами ПВО Минобороны сбиты еще тринадцать беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

БПЛА уничтожены в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают специалисты экстренных служб, подчеркнул столичный градоначальник.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в городском округе Раменское силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло семнадцати.

Всего же за сегодняшнюю ночь над российскими регионами уничтожено 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Больше всего вражеских дронов было перехвачено над Брянской областью – 17 штук, над Ростовской – три БПЛА, два – над

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