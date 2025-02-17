Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Проект был одним из самых сложных

В главном городе нашей страны стартовала проходка левого перегонного тоннеля на участке от станции "Рублево-Архангельское" до станции "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена.

"Мы продолжаем активно строить Рублево-Архангельскую линию метро. Сегодня запускаем щит еще на одном участке, это линия от “Рублево-Архангельского” до “Липовой рощи”", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин перед началом проходки.

Глава столицы отдельно отметил, что этот проект был одним из самых сложных, так как участок проходит под руслом Москвы-реки.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Натали" должен пройти тоннель длиной 2,4 километра за 15 месяцев.

Глубина заложения станции "Рублево-Архангельское" – 16,5 метра, а "Липовой рощи" – 22,5 метра. Самая глубокая точка между этими двумя станциями – 24 метра. Часть работ ТПМК будет проходить под ложем Москвы-реки.

Сейчас работы выполняют два проходческих комплекса: первый – в Рублево-Архангельском, второй – между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор".

"На данный момент проложена уже треть тоннелей будущей Рублево-Архангельской ветки. Линия свяжет два деловых квартала – “Москва-Сити” и деловой кластер “СберСити” в Рублево-Архангельском", – обратил особое внимание глава Москвы в своем телеграм-канале.

Кроме возведения метрополитена, запланирована реконструкция отрезка Рублевского шоссе с новым мостом через Москву-реку.