Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро
Фотография: М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Проект был одним из самых сложных

В главном городе нашей страны стартовала проходка левого перегонного тоннеля на участке от станции "Рублево-Архангельское" до станции "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена.

"Мы продолжаем активно строить Рублево-Архангельскую линию метро. Сегодня запускаем щит еще на одном участке, это линия от “Рублево-Архангельского” до “Липовой рощи”", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин перед началом проходки.

Глава столицы отдельно отметил, что этот проект был одним из самых сложных, так как участок проходит под руслом Москвы-реки.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Натали" должен пройти тоннель длиной 2,4 километра за 15 месяцев.

Глубина заложения станции "Рублево-Архангельское" – 16,5 метра, а "Липовой рощи" – 22,5 метра. Самая глубокая точка между этими двумя станциями – 24 метра. Часть работ ТПМК будет проходить под ложем Москвы-реки.

Сейчас работы выполняют два проходческих комплекса: первый – в Рублево-Архангельском, второй – между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор".

"На данный момент проложена уже треть тоннелей будущей Рублево-Архангельской ветки. Линия свяжет два деловых квартала – “Москва-Сити” и деловой кластер “СберСити” в Рублево-Архангельском", – обратил особое внимание глава Москвы в своем телеграм-канале.

Кроме возведения метрополитена, запланирована реконструкция отрезка Рублевского шоссе с новым мостом через Москву-реку.

Источник: Мos.ru ✓ Надежный источник

Британия выступила с дерзким предложением по Украине

Решение Лондона может вынудить другие страны пойти на аналогичные меры

"Европейский кошмар": рыдающий глава Мюнхенской конференции сделал заявление

Политика американцев пришлась не по душе европейским лидерам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей