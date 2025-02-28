Ефимов: более 30 школ и детских садов построили на севере столицы за пять лет

Их возвели за счет городских и внебюджетных средств

Свыше 30 объектов школьного и дошкольного образования появилось в Северном административном округе с 2020 года – их построили за счет города и с привлечением инвесторов, сообщил заммэра по вопросам градостроительства и строительной политики, министр правительства Москва Владимир Ефимов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет повышенное внимание строительству социальных учреждений. С 2020 года на севере столицы город и девелоперы возвели 33 объекта образования совокупной площадью свыше 172 тысяч квадратных метров, которые рассчитаны более чем на 9,5 тысячи мест. За счет инвесторов в Москве появилось 16 школ и детских садов. В прошлом году на севере столицы построили четыре образовательных учреждения", – рассказал Ефимов.

Новые объекты появились в районах Савеловский, Западное Дегунино, Головинский, Хорошевский, Войковский, Левобережный, Ховрино, Сокол, Дмитровский, Бескудниковский, Коптево, Молжаниновский, Аэропорт, Беговой.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, сейчас ведутся работы по строительству школы на севере Москвы, которая сможет вместить 1050 учащихся. Площадь здания составит 21,5 тысячи квадратных метров, где разместятся учебные кабинеты, медиатека, пищевой блок, спортзалы, зал для мероприятий, а также робоклассы.

Ожидается, что территория школы получит комплексное благоустройство, которое подразумевает создание школьного стадиона с беговым кругом на 250 метров, беговым треком на 100 метров, футбольным полем и площадками для мини-игр.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве были возведены 49 школ и детсадов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов. Столичные власти уделяют особое внимание возведению современных образовательных и культурных учреждений – Москва продолжает развиваться, администрация прикладывает большие усилия для повышения уровня комфорта местных жителей.