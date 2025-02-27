Ефимов: 74 новостройки возвели в Москве по программе реновации в 2024 году

Больше всего домов построили на востоке столицы

По итогам 2024 года в Москве появилось 74 новостройки, которые возвели в рамках реализации программы реновации. Жилье строили как на специально подобранных, так и освобожденных площадках, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительства и строительной политики Владимир Ефимов.

"В 2024 году по программе реновации возвели 74 новостройки, общая площадь квартир в которых составляет более 1,3 миллиона квадратных метров. Новые дома появились в 11 административных округах. Больше всего их на востоке Москвы – 20, на севере столицы – 15. По девять домов возвели на северо-востоке и юго-востоке города", – рассказал Ефимов.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новые ЖК появились в уже 44 районах столицы. Больше всего их в Головинском районе – там построено шесть новых домов на 835 квартир с улучшенной отделкой. Следом идет Перово, где для участников программы построили пять зданий на 1084 квартиры. В Люблине возвели четыре многоэтажки с 1091 квартирой.

Вместе со строительством жилых комплексов подрядчики занимаются благоустройством прилегающей территории. Например, оборудуют детские площадки, зоны для занятий спортом, обустраивают места для отдыха жителей, монтируют камеры наблюдения для повышения безопасности, устанавливают фонари.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ходе реализации программы реновации по состоянию на конец 2024 года. Он напомнил, что всего в рамках программы получить квартиры в современных жилых комплексах должны почти миллион москвичей. Сейчас переехали порядка 200 тысяч человек, то есть план выполнен на 20%.

При этом темпы реализации программы реновации растут. Если за 2018–2019 г.г. удалось расселить только 26 старых зданий, то в 2024 году их количество составило 307 новостроек. Это происходит, в том числе за счет появления новых стартовых площадок, поскольку расселенные дома демонтируют по технологии умного сноса. На их месте возводят современные жилые комплексы, в которых предусмотрены не только квартиры улучшенной планировки для участников программы, но и помещения для магазинов, аптек, бытовых сервисов и прочей инфраструктуры, важной для комфортного проживания.