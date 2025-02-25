Овчинский: определен подрядчик для строительства ЖК по программе реновации в СЗАО Москвы

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Московский фонд реновации (МФР) определил подрядчика, который займется проектированием и застройкой участка на 1,72 гектара в Северо-Западном административном округе (СЗАО). Проект будет реализован в рамках программы реновации и комплексного развития территории, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
МФР будет осуществлять контроль за выполнением всех этапов работ, следить за сроками исполнения, а также соблюдением стандартов программы реновации.
"На неэффективно используемом участке на проспекте Маршала Жукова возведут жилье с подземным паркингом для программы реновации. Общая площадь квартир там составит почти 30 тысяч квадратных метров. Часть из них адаптируют для маломобильных граждан: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Новые квартиры получат около тысячи москвичей. Приступить к строительным работам планируется в этом году", – отметил Владислав Овчинский.
Первые этажи новостройки, как и в других проектах, будут отведены под различные объекты социально-коммерческой сферы. Ожидается, что одно из нежилых помещений будет предназначено для участкового пункта полиции. Придомовую территорию засадят растениями, благоустроят и оборудуют площадки для активного времяпрепровождения детей и взрослых.
Земельный участок располагается по адресу: проспект Маршала Жукова, владения 4, 6. Территория имеет развитую инфраструктуру. В пешей доступности от новостройки расположены станция Хорошево Московского центрального кольца и станция "Народное Ополчение" Большой кольцевой линии.
Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
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