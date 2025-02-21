Овчинский: более 215 старых домов демонтировали по программе реновации за 2024 год

Овчинский: более 215 старых домов демонтировали по программе реновации за 2024 год
Фото: АГН "Москва"
На их месте появятся современные жилые комплексы с улучшенной планировкой по стандартам реновации

За прошедший 2024 год было демонтировано 216 старых зданий в Москве – это составляет треть от общего объема в 560 домов старого жилого фонда, которые снесли с начала реализации программы реновации. Как напомнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, сейчас на их месте возводят новые ЖК по современным стандартам, с улучшенной планировкой и сопутствующей инфраструктурой.

"В 2024 году город демонтировал 216 старых домов по программе реновации. Наибольшее количество демонтированных зданий насчитывается на юго-востоке столицы – 42. В Новомосковском административном округе демонтировали 28 домов. Еще 25 – в Восточном административном округе. На сегодня на их месте возвели 36 новостроек, еще около 105 находятся на стадии строительства", – уточнил Владислав Овчинский.

Вместе с жилыми комплексами появляются и новые объекты социально-коммерческого назначения. Для них предусмотрены специальные помещения на первых этажах зданий. Также на придомовой территории строят спортивные и детские площадки, зоны для отдыха горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
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