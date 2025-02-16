Овчинский: в Нагорном районе новые квартиры по реновации получили жители 11 домов

Всего же в районе планируется расселить 53 дома

В Нагорном районе столице новые квартиры по программе реновации получили жители 11 домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Сегодня в Нагорном районе передали под заселение по программе реновации три жилых комплекса – в Симферопольском и Электролитном проездах, а также на Варшавском шоссе. Жители 11 домов уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Еще шесть жилых зданий находятся в процессе расселения", –

рассказал Овчинский, добавив, что всего в районе в новые дома по программе реновации переедут жители 53 домов.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тыс. домов. Завершение действующей программы намечено на 2032 год. В сентябре 2023 года Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

После расселения старые дома демонтируют, а на их месте возводят новостройки. Территории возле новых домов активно благоустраивают: там проводятся работы по озеленению, создаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Также устанавливаются камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Первые этажи всех построенных по программе реновации новостроек являются нежилыми. Они предназначены для размещения социальных и коммерческих объектов.

Только за 2023 год в столице было передано под заселение 59 новых зданий, что позволило переселить более 47 тысяч человек, а в начале февраля этого года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который получил новую квартиру по программе реновации.