Овчинский: гараж-долгострой демонтируют на северо-западе Москвы

Овчинский: гараж-долгострой демонтируют на северо-западе Москвы
Владислав Овчинский. Фото: АГН "Москва"
Там построят жилье для программы реновации

Спустя 25 лет после начала строительства многоэтажного гаража-стоянки на улице Паршина в районе Хорошево-Мневники объект будет демонтирован. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Гараж-долгострой на северо-западе столицы начали возводить в 2000 году, работы были приостановлены в 2010-м. Строительство здания было практически доведено до конца, но ввести его в эксплуатацию не получилось из-за отсутствия пожарного доступа – организовать его невозможно, поскольку нет необходимой для этого территории. В итоге объект общей площадью 20 тысяч квадратных метров было решено демонтировать.

"Сооружение взяла на контроль Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В результате приняли решение снести долгострой и в течение пяти лет построить жилье для программы реновации и иных нужд города. Уже началась разработка градостроительной документации", – пояснил Владислав Овчинский.

За 2024 год благодаря работе Оперативной группы по ликвидации долгостроя, действующей в Департаменте градостроительной политики города Москвы, из перечня исключили 28 объектов незавершенного строительства. В течение этого периода ввели в эксплуатацию 15 объектов. На семи площадках возобновили работы, на шести демонтировали строения и благоустроили территорию. 

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
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