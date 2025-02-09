Овчинский: в районе Северное Измайлово достраивают стройкомплекс с бассейнами

Овчинский: в районе Северное Измайлово достраивают стройкомплекс с бассейнами
Фото: АГН "Москва"
Для посетителей центра предусмотрено 71 парковочное место

В Северном Измайлове близятся к завершению работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с гаражом. На объекте также проводится благоустройство территории, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Общая площадь объекта составляет 9,7 тысячи квадратных метров. В здании будут размещены тренажерный зал, четыре зала для групповых занятий, тренерская, кабинет врача и другие сопутствующие помещения. Также будет оборудована зона с бассейнами трех видов: детским, взрослым и с функцией гидромассажа",

– рассказал Владислав Овчинский.

Комплекс, расположенный по адресу: 13-я Парковая улица, дом 35А, спроектирован с учетом всех современных требований и стандартов, включая доступность для маломобильных групп населения.

Для посетителей центра предусмотрено 71 парковочное место, включая наземную и подземную парковки. Строительство социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице было построено 81 новое здание в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Из них 50 объектов было возведено за счет средств инвесторов. 

Кроме того, в прошлом году в городе стартовала программа модернизации объектов образования "Моя школа". В рамках этой программы будет проведена реконструкция более 900 образовательных зданий – в них будут созданы комфортные, многофункциональные и безопасные пространства для учебы и творчества. Под реконструкцию первой волны, которая будет завершена летом 2025 года, попадет 51 московская школа.

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник
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