Овчинский: в Можайском районе инвестор строит деловой центр

Здание поможет создать более 2,2 тысяч рабочих мест

На территории жилого кластера "Родина Парк" в ЗАО появится новый деловой центр. Он будет расположен в 15 минутах ходьбы от станции метро БКЛ "Давыдково". Девелопер проекта, компания "Группа Родина", уже приступила к его строительству, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Чиновник напомнил, что деловой комплекс появится в Можайском районе в рамках строительства ЖК. Объект поможет создать комфортную городскую среду и позволит жителям найти работу в пешей доступности от дома. Здание будет состоять из 17 этажей, его общая площадь составит 24 тысячи квадратных метров.

"В здании расположатся офисные помещения от 76 до 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности здесь появится свыше 2,2 тысячи рабочих мест. В каждом офисе будет панорамное остекление и собственная терраса с видом на природный заказник "Долина реки Сетунь". Завершение строительства запланировано на 2028 год", – рассказал Владислав Овчинский.

Благодаря современным инженерным системам в деловом центре будут обеспечены двойное очищение, охлаждение и подогрев воздуха, создана пониженная шумовая нагрузка и безшумная работа скоростных лифтов.

Внешне здание будет представлять собой скошенную призму с волнообразными террасами. Вблизи него появится арт-объект в виде светодиодной воронки, плавно возвышающающейся к стилобату – как символ активной социальной и творческой жизни.

В сообщении пресс-службы Департамента градостроительной политики отмечается также, что сейчас на объекте ведутся монолитные работы для трех корпусов и 15 таунхаусов. Также началась разработка котлована делового центра, двух жилых корпусов, медкластера и частного детского сада.