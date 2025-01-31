Овчинский: более 300 новых фонарей установили в районе Люблино по программе реновации

Овчинский: более 300 новых фонарей установили в районе Люблино по программе реновации
Фото: АГН Москва
Вокруг новостроек проводят комплексное благоустройство территории

Более 300 приборов наружного освещения установили в районе Люблино Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) с начала реализации программы реновации. Такие данные привел министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Программа реновации предусматривает не только строительство домов для расселения жителей пятиэтажных хрущевок и других ветхих жилых зданий, но и благоустройство прилегающей территории. Вокруг новых жилых комплексов высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны, обустраивают детские и спортивные площадки, создают зоны спокойного отдыха. 

"Особое внимание при благоустройстве прилегающей территории уделяется комфорту и безопасности жителей. Поэтому при строительстве домов по программе реновации устанавливают необходимое количество уличных фонарей. Так, с начала реализации программы в районе Люблино возвели 15 новостроек, возле которых суммарно смонтировали более 300 осветительных приборов и систем", – сообщил заммэра.

Ранее Владислав Овчинский рассказал, что в Люблине запланировано расселение по программе реновации 152 домов, при этом жители 30 из них уже получили новые квартиры.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. В январе текущего года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу новых стартовых площадок, на которых будут построены современные многоквартирные дома для переселения по реновации. Семь из них расположены в северо-западном округе столицы, еще по одной – в западном и южном административных округах.

Полная информация о программе реновации, в том числе последние новости о ходе ее реализации, опубликована на портале mos.ru. 

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