Овчинский: седьмой жилой комплекс возведен по программе реновации в Очаково-Матвеевском

В нем предусмотрено 1247 квартир

В районе Очаково-Матвеевское на западе российской столицы завершено возведение седьмого жилого комплекса по программе реновации. Новый, современный комплекс стал самым крупным ЖК в районе. Его общая площадь достигает почти 140 тысяч "квадратов". Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК расположен по адресу: Очаковское шоссе, дом 7.

"Жилой комплекс состоит из восьми корпусов с подземной парковкой. В нем предусмотрено 1247 квартир суммарной площадью более 72 тысяч квадратных метров. Первые этажи нежилые – в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры", – обратил особое внимание Овчинский.

Овчинский также отметил, что в подъездах уже оборудованы помещения для консьержей и колясочные. В пешей доступности от комплекса находятся станция "Аминьевская" Большой кольцевой линии метрополитена, школы, детсады, каток, кафе, объекты здравоохранения и магазины.

На придомовой территории построили современные и удобные детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону отдыха для местных жителей. Кроме того, смонтировано наружное освещение и камеры видеонаблюдения. На территории также появятся зеленые насаждения, будут разбиты газоны и цветники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации в столице включили девять новых площадок. Они находятся в трех административных округах города.

Подробные сведения о программе реновации размещены на портале mos.ru. Всю информацию о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее глава города дал поручение повысить темпы реализации программы реновации в два раза.

Столица России остается одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в этом городе вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов "квадратов" в год.