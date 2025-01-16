Овчинский: седьмой жилой комплекс возведен по программе реновации в Очаково-Матвеевском

Овчинский: седьмой жилой комплекс возведен по программе реновации в Очаково-Матвеевском
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
В нем предусмотрено 1247 квартир

В районе Очаково-Матвеевское на западе российской столицы завершено возведение седьмого жилого комплекса по программе реновации. Новый, современный комплекс стал самым крупным ЖК в районе. Его общая площадь достигает почти 140 тысяч "квадратов". Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК расположен по адресу: Очаковское шоссе, дом 7.

"Жилой комплекс состоит из восьми корпусов с подземной парковкой. В нем предусмотрено 1247 квартир суммарной площадью более 72 тысяч квадратных метров. Первые этажи нежилые – в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры", – обратил особое внимание Овчинский.

Овчинский также отметил, что в подъездах уже оборудованы помещения для консьержей и колясочные. В пешей доступности от комплекса находятся станция "Аминьевская" Большой кольцевой линии метрополитена, школы, детсады, каток, кафе, объекты здравоохранения и магазины.

На придомовой территории построили современные и удобные детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону отдыха для местных жителей. Кроме того, смонтировано наружное освещение и камеры видеонаблюдения. На территории также появятся зеленые насаждения, будут разбиты газоны и цветники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации в столице включили девять новых площадок. Они находятся в трех административных округах города.

Подробные сведения о программе реновации размещены на портале mos.ru. Всю информацию о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее глава города дал поручение повысить темпы реализации программы реновации в два раза.

Столица России остается одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в этом городе вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов "квадратов" в год.

Старт операции НАТО против России: в Германии сделали заявление

Запад настроен в жестком антироссийском ключе

ВС России нанесли сокрушительный удар по Украине

У противника появились серьезные проблемы со снабжением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей