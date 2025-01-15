Овчинский: в Новой Москве завершается строительство детского сада на 250 мест

Объект возводится на средства инвестора

В Новой Москве, вблизи деревни Алхимово, завершается строительства детского сада на 250 мест. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Здание площадью более 3 тыс. квадратных метров в районе Щербинка строится по договору с городом. После завершения работ оно будет передано в систему образования Москвы",

– отметил Овчинский, подчеркнув, что проект детского сада предполагает наличие в нем музыкального и физкультурного залов, кабинета для развивающих занятий, пищеблока полного технологического цикла.

Группы для самых маленьких будут расположены на первом этаже, а на прилегающей к саду территории будет оборудовано десять площадок для групповых прогулок, две спортивные площадки, также будет проведено комплексное озеление. Детский сад займет участок площадью 0,9 гектара, а прилегающая к нему территория занимает около 8 тыс. квадратных метров.

Объект строится на деньги инвестора – ГК "Самолет" – на территории нового жилого комплекса. В обмен на создание нового объекта социальной инфраструктуры город предоставит застройщику льготы в рамках программы по созданию мест приложения труда. Например, в этот детский сад смогут трудоустроиться около 80 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах, а также сообщил, что в 2024 году в столице было построено 81 новое здание в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Из них 50 объектов было возведено за счет средств инвесторов.

Кроме того, в прошлом году в городе стартовала программа модернизации объектов образования "Моя школа". В рамках этой программы будет проведена реконструкция более 900 образовательных зданий – в них будут созданы комфортные, многофункциональные и безопасные пространства для учебы и творчества. Под реконструкцию первой волны, которая будет завершена летом 2025 года, попадет 51 московская школа.