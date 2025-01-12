Овчинский: павильон «Макет Москвы» в 2024 году посетили более 430 тысяч человек

В павильоне за 2024 год показали более 4 тыс. представлений

Расположенный на ВДНХ павильон "Макет Москвы" за прошедший год посетили более 430 тысяч человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Интерес к макету растет со стороны школьников и студентов. За 2024 год его посетили около 263 тысяч учащихся из более чем 800 учебных заведений. Также увеличилось количество иностранных туристов. За год ознакомиться с выставкой приехали почти 67 тысяч гостей из более чем 60 стран мира, в том числе Белоруссии, Китая, Индии и других", – рассказал Владислав Овчинский.

Павильон "Макет Москвы", открытый в 2017 году при участии мэра Сергея Собянина, – одно из самых популярных мест на ВДНХ. В нем можно увидеть уникальный макет столицы, который поражает внимание своей детализацией. Всего лишь за несколько минут москвичи и гости столицы могут изучить столицу с высоты птичьего полета, совершить виртуальный тур по главным достопримечательностям города, ближе познакомиться с историей и архитектурой Москвы.

Прошедший год запомнился еще и уникальными шоу, которые были представлены в павильоне. А всего в 2024 году в павильоне показали более четырех тысяч представлений, провели семь тематических фотовыставок, а также провели свыше 305 интерактивных викторин.

Посетить павильон "Макет Москвы" можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.