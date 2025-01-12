Овчинский: павильон «Макет Москвы» в 2024 году посетили более 430 тысяч человек

Овчинский: павильон «Макет Москвы» в 2024 году посетили более 430 тысяч человек
Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»
В павильоне за 2024 год показали более 4 тыс. представлений

Расположенный на ВДНХ павильон "Макет Москвы" за прошедший год посетили более 430 тысяч человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Интерес к макету растет со стороны школьников и студентов. За 2024 год его посетили около 263 тысяч учащихся из более чем 800 учебных заведений. Также увеличилось количество иностранных туристов. За год ознакомиться с выставкой приехали почти 67 тысяч гостей из более чем 60 стран мира, в том числе Белоруссии, Китая, Индии и других", – рассказал Владислав Овчинский.

Павильон "Макет Москвы", открытый в 2017 году при участии мэра Сергея Собянина, – одно из самых популярных мест на ВДНХ. В нем можно увидеть уникальный макет столицы, который поражает внимание своей детализацией. Всего лишь за несколько минут москвичи и гости столицы могут изучить столицу с высоты птичьего полета, совершить виртуальный тур по главным достопримечательностям города, ближе познакомиться с историей и архитектурой Москвы.

Прошедший год запомнился еще и уникальными шоу, которые были представлены в павильоне. А всего в 2024 году в павильоне показали более четырех тысяч представлений, провели семь тематических фотовыставок, а также провели свыше 305 интерактивных викторин.

Посетить павильон "Макет Москвы" можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. 

Источник: Департамент градостроительной политики города Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Жутко перепуганные украинки начали массово бежать из Дании на родину

Женщины опасаются действия властей

Под Санкт-Петербургом прогремели взрывы: пожар видно за километры

Информации о пострадавших нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей