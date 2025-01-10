Овчинский: в Алтуфьевском районе построен первый жилой комплекс по программе реновации

Общая площадь новостройки превышает 145 тысяч квадратных метров

В Северо-Восточном Административном округе столицы завершено строительство одного из самых крупных жилых комплексов по программе реновации. Новостройка расположена по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2. Для Алтуфьевского района новый ЖК стал первым, возведенным по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В новостройке предусмотрено 1373 квартиры общей площадью свыше 76,8 тысячи квадратных метров. Из них 19 предназначены для маломобильных горожан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первые этажи сделали нежилыми. Там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры для детей",

– рассказал Владислав Овчинский, уточнив, что в пешей доступности находится станция метро “Отрадное”, платформа Дегунино первого Московского центрального диаметра, а также образовательные учреждения для детей, государственных поликлиник, магазинов и кафе.

Фасады зданий выполнены из трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. Входные группы оформлены витражным остеклением. В подъездах оборудован 41 лифт грузоподъемностью 1000, 630 и 400 килограммов. Прилегающую к дому территорию благоустроили: выполнили комплексное озеленение, смонтировали наружное освещение, оборудовали три детские и три спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, а также три зоны отдыха для горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме с докладом о работе столичного правительства за 2024 год, указал, что действующая программа реновации жилого фонда будет выполнена в 2032 году.