Овчинский: в районе Ивановское по программе реновации построили дом на 356 квартир

Дом возвели по адресу: Зеленый проспект, 103

В районе Ивановское на востоке Москвы по программе реновации построили жилой дом общей площадью более 39 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"В пятисекционной новостройке предусмотрено 356 квартир суммарной жилой площадью более 20 тысяч квадратных метров. Пять из них оборудованы для маломобильных горожан: там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. В подъездах расположены помещения для консьержа и колясочные. На первых этажах откроют магазины, сервисы, пункты выдачи товаров и другие предприятия для комфортного проживания. В пешей доступности от новостройки находятся станция метро “Новогиреево”, учебные заведения и Зеленый парк", – рассказал Владислав Овчинский.

Он уточнил, что на фасадах зданий установлены корзины для кондиционеров. Входные группы оформлены витражным остеклением. Всего в доме смонтировано 12 лифтов грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов.

На придомовой территории предусмотрены две детские площадки с безопасным резиновым покрытием, спортивная площадка и зона тихого отдыха. Выполнено комплексное озеленение и смонтировано наружное освещение.  

Новостройку возвели по адресу: Зеленый проспект, д. 103. Ее построили на месте двух ранее расселенных пятиэтажек. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", что все новые дома, возводимые в рамках программы реновации, обеспечат необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами и социально-культурными учреждениями.  

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