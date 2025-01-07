Овчинский: ведется монтаж фасада новостройки по программе реновации в Южном Бутове

Овчинский: ведется монтаж фасада новостройки по программе реновации в Южном Бутове
Фото: Денис Воронин / АГН "Москва"
Площадь жилого комплекса составит более 35 тыс. кв. м

В столичном районе Южное Бутово ведется строительство новостройки по программе реновации. В настоящее время проводятся работы по монтажу фасада и внутренних инженерных систем. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Жилой комплекс будет состоять из двух корпусов переменной этажности. В нем оборудуют 371 квартиру площадью более 21 тысячи квадратных метров. Четыре из них оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. В подъездах разместят помещения для консьержа и колясочные, а на первых этажах откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры. В пешей доступности от новостройки находятся станция метро “Улица Горчакова”, школы и детские сады", – уточнил Овчинский.

Новостройку возводят на юго-западе Москвы по адресу: Чечерский проезд, земельный участок 28/2. Общая площадь дома составит более 35 тысяч квадратных метров. 

Фасады дома облицуют керамогранитными плитами серого, жемчужно-белого и терракотового оттенков, а также металлическими кассетами с текстурой дерева. Кроме того, на фасадах установят металлические корзины для кондиционеров. 

На придомовой территории будут возведены детская площадка с безопасным резиновым покрытием, спортивная площадка и две зоны для тихого отдыха. Будет выполнено комплексное озеленение.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

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