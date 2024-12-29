Овчинский: по программе реновации переехали жители 30 домов в Можайском районе

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В Можайском районе Западного административного округа (ЗАО) Москвы в рамках реализации программы реновации полностью расселены 28 старых домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики и строительства, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Он напомнил, что переселение по программе реновации в Можайском районе началось в апреле 2018 года.
"Сегодня уже передали под заселение девять новостроек. В них получили новые квартиры жители из 31 дома старого жилого фонда, 28 из которых уже полностью расселены. Более 1,4 тысячи семей переехали в современное жилье",
– рассказал Владислав Овчинский.
Здания, из которых выехали все жильцы, демонтируют. На месте снесенных домов в соответствии с программой реновации возводят современные жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой.
В общей сложности в Можайском районе участниками программы реновации стали порядка 25 тысяч москвичей, проживающих в 148 старых домах. Все они получат новые квартиры с комфортной планировкой и качественной отделкой.
Программу реновации жилья утвердили в Москве в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Ранее мэр Сергей Собянин, выступая 25 декабря в Мосгордуме с отчетом о работе московского правительства в 2024 году, сообщил, что действующая программа реновации будет реализована в 2032 году. Решение о ее возможном продлении будет зависеть от мнения москвичей.
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