Овчинский: по программе реновации переехали жители 30 домов в Можайском районе

На месте старых зданий появится современное жилье для следующих новоселов

В Можайском районе Западного административного округа (ЗАО) Москвы в рамках реализации программы реновации полностью расселены 28 старых домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики и строительства, входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он напомнил, что переселение по программе реновации в Можайском районе началось в апреле 2018 года.

"Сегодня уже передали под заселение девять новостроек. В них получили новые квартиры жители из 31 дома старого жилого фонда, 28 из которых уже полностью расселены. Более 1,4 тысячи семей переехали в современное жилье",

– рассказал Владислав Овчинский.

Здания, из которых выехали все жильцы, демонтируют. На месте снесенных домов в соответствии с программой реновации возводят современные жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой.

В общей сложности в Можайском районе участниками программы реновации стали порядка 25 тысяч москвичей, проживающих в 148 старых домах. Все они получат новые квартиры с комфортной планировкой и качественной отделкой.

Программу реновации жилья утвердили в Москве в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее мэр Сергей Собянин, выступая 25 декабря в Мосгордуме с отчетом о работе московского правительства в 2024 году, сообщил, что действующая программа реновации будет реализована в 2032 году. Решение о ее возможном продлении будет зависеть от мнения москвичей.