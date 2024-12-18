Овчинский: завершился монтаж монолитных конструкций новостройки по программе реновации в Южном Тушине

Овчинский: завершился монтаж монолитных конструкций новостройки по программе реновации в Южном Тушине
Фото: www.unsplash.com
На первых нежилых этажах разместятся объекты социнфраструктуры

Новостройку по программе реновации возводят на северо-западе российской столицы. Ее общая площадь будет более 32 тысяч "квадратов". Такой важной информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жилой комплекс строят по адресу: Окружная улица, земельный участок 2А.

"В новостройке в Южном Тушине предусмотрено 330 квартир общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Из них шесть оборудуют для маломобильных граждан", – обратил особое внимание Овчинский.

Он также сообщил, что на первых нежилых этажах разместятся магазины, пункты выдачи заказов или другие объекты социальной инфраструктуры. На придомовой территории будет оборудована современная детская и спортплощадки, а также зона отдыха для местных жителей.

Более того, в шаговой доступности от новостройки есть общеобразовательные школы, детсад, поликлиника и магазины. На данный момент завершен монтаж монолитных конструкций, ведется устройство кровли и кладка наружных и внутренних стен.

Отделку здания выполнят с использованием системы вентилируемого фасада. Визуальным акцентом станут оконные блоки, витражное остекление первого этажа и корзины для кондиционеров в контрастном цветовом решении. В двух секциях суммарно будет размещено восемь лифтов грузоподъемностью тысячу и 525 килограммов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подчеркивал, что все новостройки, которые возводятся в рамках программы реновации, будут обеспечены необходимой социнфраструктурой: детсадами, школами и другими важными учреждениями.

Детальные сведения о программе реновации размещены на портале mos.ru.  Более подробно о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр столицы дал поручение повысить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва остается лидером среди субъектов страны по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.

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