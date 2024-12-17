Овчинский: в Бутырском районе идет строительство последнего корпуса бизнес-парка

Объект обеспечит комфортные рабочие места для двух тысяч москвичей

На северо-востоке Москвы в Бутырском районе девелопер продолжает работы по строительству офисного здания в составе бизнес-парка "Останкино". Такой важной информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Возведение бизнес-парка взяла на себя группа компаний "Пионер". Важный объект инфраструктуры размещен в Огородном проезде. Здание, которое возводят сейчас, – последнее из шести запланированных.

"Общая площадь нового корпуса составит более 22 тысяч квадратных метров. В настоящий момент в нем завершены монолитные работы", – сообщил Овчинский.

Также отмечается, что в здании будут размещены 135 офисов. Основную их часть расположат с 2-го по 12-й этаж. На первом этаже появятся небольшие офисы, магазины, заведения общепита и бытового обслуживания. Проект включает установку в здании шести лифтов.

Овчинский уточнил, что бизнес-парк "Останкино" строится по программе создания мест приложения труда. Последний корпус дополнит деловую инфраструктуру района и обеспечит комфортные рабочие места для двух тысяч москвичей. Все работы должны быть выполнены уже в 2025 году.

Бизнес-центр расположен прямо рядом со станцией метрополитена "Бутырская" и в паре минут от остановки МЦД-3 Останкино. Такое расположение удобно для работников, которые добираются до офиса на городском транспорте. Для жителей Бутырского района бизнес-парк станет не только местом работы, но и центром досуга.