Владислав Овчинский: дом по программе реновации построили в Головинском районе

Владислав Овчинский: дом по программе реновации построили в Головинском районе
Владислав Овчинский. Фото: АГН "Москва"
В здании предусмотрено 134 квартиры общей площадью 7,7 тысяч квадратных метров

В Головинском районе столицы построили новый жилой комплекс на 14 тысяч квадратных метров. Он располагается по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 27, корпус 1. Строение было возведено в рамках реализации программы по реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание состоит из двух секций переменной этажности, его строили по монолитной технологии. Общая жилая площадь расположенных в нем 134 квартир составляет порядка 7,7 тысяч квадратных метров.

"В подъездах оборудовали помещения для консьержа и колясочные. Проходы сделали сквозными. Благодаря этому можно будет попасть как во внутреннюю часть двора с детской и спортивной площадками, так и во внешнюю, где расположена гостевая парковка. На первом нежилом этаже откроют магазины, сервисы, пункты выдачи товаров или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры", – отметил Владислав Овчинский.

ЖК располагается неподалеку от станции метро "Водный стадион", образовательных учреждений, больниц и библиотеки.

Фасад здания оборудован специальными корзинами для обустройства внешних блоков кондиционеров. Также в нем предусмотрено четыре лифта – два грузовых на тысячу килограммов и два легковых на 630 килограммов. На придомовой территории располагаются детская и спортивная площадки, зона тихого отдыха. Дополнительно было оборудовано наружное освещение и проведено озеленение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все новые дома, возводимые в рамках программы реновации, обеспечат необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами и социально-культурными учреждениями.

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